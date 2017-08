PARTICIPE: ESCOLA SEM PARTIDO - VÍDEO

O evento acontecerá hoje às 17h na Câmara Municipal de Sobral.





Uma marcha a favor do projeto da Escola Sem Partido, em trâmite na Câmara Municipal de Curitiba, é realizada na manhã desta terça-feira (15) no centro da cidade. Um grupo ligado ao Movimento Brasil Livre (MBL) se reuniu na Boca Maldita e segue até a sede do Poder Legislativo municipal.





O projeto de lei propõe medidas para serem implantadas nas salas de aula de Curitiba, como o não envolvimento do Poder Público na orientação sexual dos alunos e as proibições de algumas condutas por parte dos professores da rede municipal de ensino. Se o projeto for aprovado e transformado em lei, os professores não poderão convidar os estudantes ou pessoas ligadas a eles para participarem de manifestações e passeatas.





Outro tema abordado na proposta é o respeito, no ambiente escolar, sobre o direito dos pais dos alunos para que eles “recebam a educação religiosa e moral que esteja de acordo com as suas próprias convicções”, conforme texto do projeto de lei. Além disto, prevê a apresentação aos alunos “de forma justa, as principais versões, teorias, opiniões e perspectivas concorrentes a respeito de matérias”. O projeto de lei é de autoria dos vereadores Ezequias Barros, Osias Moraes e Thiago Ferro.