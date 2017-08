PMs DO RAIO APREENDEM REVÓLVER LOGO APÓS LESÃO A BALA EM TIANGUÁ

Na noite de ontem, 12/07, policiais militares do grupamento RAIO 011 que estão reforçando o policiamento na cidade de Tianguá, foram acionados para atender uma lesão a bala a uma criança de 10 anos de idade no bairro Cibrazem. Os policiais militares se deslocaram até a residência do suspeito da tentativa de homicídio, onde o mesmo não estava, porém, foi encontrado um revólver calibre 32 com 5 munições intactas e uma deflagrada, além de um simulacro de espingarda calibre 12.





O material apreendido e o nome do principal suspeito do crime foram apresentados na Delegacia Regional de Polícia Civil de Tianguá para continuação das investigações.





A criança não risco de morte, está internada no Hospital Regional de Tianguá.





Fonte: Sobral 190