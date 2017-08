Polícia Rodoviária apreende mais de 300 kg de maconha escondidos em caminhão no Ceará

Carga de maconha era transportada em caminhão carregado de açaí. Motorista foi preso.

A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) apreendeu uma carga com cerca de 319 quilos de maconha na madrugada desta segunda-feira (14) no município de Paracuru, no litoral oeste do Ceará. O material entorpecente estava escondido em um carregamento de açaí.





A droga estava embalada em pacotes e escondida dentro de um caminhão baú. O condutor do veículo que transportava a maconha foi preso em flagrante.





O carregamento de maconha e outros materiais que estavam no caminhão foram levados para a sede da Polícia Federal, onde o suspeito foi autuado.