POLICIAIS CIVIS DA NARCÓTICOS APREENDEM 30 QUILOS DE DROGAS COM AJUDA DE CÃO FAREJADOR

Em coletiva de imprensa, realizada nesta quarta-feira (30), a Divisão de Combate ao Tráfico de Drogas (DCTD) da Polícia Civil divulgou a apreensão de cerca de 30 quilos de drogas, que foram encontrados após uma denúncia anônima feita à delegacia especializada. A ação ocorreu, ontem (29), em um terreno baldio na comunidade do Morro do Ouro, no bairro Monte Castelo, na Área Integrada de Segurança 04 (AIS 04) de Fortaleza. O material foi encontrado com o auxílio do cão farejador da Polícia Civil.





Após receberem a denúncia que suspeitos estariam escondendo uma sacola contendo grande quantidade de entorpecentes, em uma propriedade situada na Travessa Santa Norma, policiais civis da delegacia especializada iniciaram as diligências e chegaram ao local apontado na informação. Ao perceberem a chegada dos profissionais de segurança, os suspeitos, que estavam no local, aparentemente fazendo a segurança do material ilícito, imediatamente se evadiram.





Os policiais civis, então, utilizaram do cão farejador para tentar localizar os entorpecentes, que foram encontrados no canto de um dos muros e escondidos sob entulhos. A maconha, dividida em várias peças prensadas e pesando 29,7 quilos, foi desenterrada e encaminhada para a sede da DCTD. Um inquérito policial foi instaurado e o caso permanece sendo investigado.





Denúncia





A população pode ajudar a Polícia denunciando a prática criminosa que tem conhecimento. Para fazer denúncias, basta ligar para o disque denúncia da SSPDS através do número 181, ou em caso de tráfico de drogas, pode ligar também para o telefone (85) 3472-1563, da Divisão de Combate ao Tráfico de Drogas, ou para o Whatsapp da especializada (85) 98936-5355. O sigilo é garantido.





Fonte: SSPDS