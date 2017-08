Policial Civil é baleado durante tentativa de assalto em Caucaia

O agente de segurança foi baleado na perna, na manhã desta segunda-feira (7).

Um policial civil, de identidade não revelada, foi baleado na perna durante uma tentativa de assalto, na manhã desta segunda-feira (7), na CE-090, rodovia estadual que corta o bairro Pacheco, em Caucaia. Os autores dos disparos ainda não foram identificados pela Polícia.





Segundo informações da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops), o agente de segurança, lotado na Divisão de Combate ao Tráfico de Drogas (DCTD), foi socorrido por uma ambulância do Corpo de Bombeiros Militar, que o levou para uma unidade de saúde, em Fortaleza.





A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) disse que a vítima está consciente e não corre risco de morte. Ainda conforme a Pasta, policiais civis e militares estão em diligência à procura dos suspeitos.





Caso semelhante





Caso semelhante registrado na manhã do último sábado (5) vitimou o inspetor da Polícia Civil Hélio Martins, no bairro Carlito Pamplona, em Fortaleza. Conforme o presidente do Sindicato dos Polciais Civis de Carreira do Estado do Ceará (Sinpol-CE), Francisco Lucas, quatro suspeitos chegaram a um lava-jato, onde o inspetor aguardava o término de um serviço.





Ao perceber que a vítima estava armada, o grupo entrou em luta corporal com o inspetor. Ele foi atingido por dois disparos, um na cabeça e outro no tórax.





Fonte: Diário do Nordeste