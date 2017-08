Preso pai-de-santo que matou e enterrou a mulher e foi prestar queixa na delegacia

Já está preso na carceragem da Delegacia de Defesa da Mulher de Pacatuba (DDMP), na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), o pai-de-santo Lucas Matias de Lima, acusado de ter assassinado a esposa e enterrar o corpo em uma cova rasa. O brutal crime ocorreu no último domingo (6) e, no dia seguinte, o assassinado teve a frieza e de ir até a delegacia onde registrou um Boletim de Ocorrência (B.O.) narrando o “desaparecimento” da mulher.





O corpo de Rosiane Dantas da Silva foi localizado pelos familiares dela numa cova rasa que o assassinou escavou no quintal da residência do casal, no Distrito de Monguba, em Pacatuba. A casa servia também de terreiro de Umbanda e rituais era realizados todas as semanas.





A delegada Marta Monteiro, titular da DDMP, recebeu, ontem, elogio da Vice-Governadoria do Estado, pela agilidade no trabalho de investigação sobre o feminicídio, que logo identificou o assassino. Marta, porém, ressaltou que o trabalho foi conjunto com a Delegacia Metropolitana do Município, sob o comando do delegado Sidney Furtado Ribeiro; e com a Polícia Militar local.





"Foi embora"





Depois de matar a mulher a pauladas, o acusado enterrou o corpo na cova rasa nos fundos da residência e foi até a casa dos pais dela perguntar se eles tinham notícias dela. Disse que os tinham discutido e ela saiu de casa. Para os dois filhos do casal, contou que a mãe “tinha ido embora”,





Na manhã de segunda-feira (7), Lucas foi até a Delegacia de Defesa da Mulher de Pacatuba e registrou o B.O. de desaparecimento da vítima. Policiais foram até a residência do casal e encontraram o piso da casa lavado. O pai-de-santo alegou que a geladeira havia descongelado e ele precisou lavá-la, molhando o piso da residência. A Polícia não acreditou na versão e continuou a investigação, até que a família localizou o corpo.





Lucas fugiu, mas acabou sendo capturado no começo da tarde de ontem por uma patrulha do Destacamento da PM de Pacatuba, sob o comando do subtenente Claudemir e do sargento Reginaldo. A delegada marta Monteiro o autuou em flagrante pelos crimes de feminicídio, ocultação de cadáver e falsa comunicação de crime.





Sobre os motivos do crime, o pai-de-santo alegou que descobriu que a mulher estava lhe traindo após 14 anos de casamento. Segundo ele, descobriu isso ao constatar que a mulher se comunicava no celular com o suposto namorado. A delegada Marta Monteiro afirma que isso ainda está sendo investigado. “Na tentativa de se defender do crime brutal que cometeu, ele está tentando denegrir a imagem da vítima”, acentuou.





Fonte: Fernando Ribeiro