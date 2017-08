PRF PRENDE MULHER COM DROGA EM ÔNIBUS ITAPEMIRIM

Hoje, por volta das 15:40 horas, foi abordado como rotina, no km 159 da BR 116, UOP Russas/CE, Posto da Polícia Rodoviária Federal, ônibus da Viação Itapemirim, linha São Paulo-Fortaleza. Durante fiscalização às bagagens dos passageiros, foram localizados cerca de 2kg de substância semelhante a cloridrato de cocaína. Após averiguações foi possível identificar que a mala pertencia à uma mulher, junto à qual foi encontrada também uma quantia de R$ 1.546,00 em espécie. Indagada acerca da origem do entorpecente, a passageira disse que recebeu a mala de um homem em São Paulo e que deveria embarcar no aeroporto internacional Pinto Martins, em Fortaleza, desembarcar em Lisboa, Portugal, onde um desconhecido a levaria até Barcelona, na Espanha. A passagem aérea já estava em poder da mulher. Pelo serviço, ela receberia, quando voltasse, R$ 20.000,00. Diante dos fatos, a ocorrência foi encaminhada à Delegacia Regional de Polícia Civil de Russas.





Fonte: PRF