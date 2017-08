SAAE de Sobral lança aplicativo para contato direto com a população

Os usuários do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sobral passam a contar com um canal de comunicação, interatividade e acesso à informação, com o aplicativo SAAE, que pode ser acessado através do LINK , disponível para todas as plataformas Android e, em breve, para Iphone e Ipad.





O aplicativo tem como objetivo democratizar as informações e possibilitar maior envolvimento da população, apresentando um formato dinâmico onde o usuário pode informar vazamentos de água e esgoto; tirar dúvidas sobre serviços ofertados pelo SAAE; receber comunicados; consultar segunda via, histórico de consumo e pagamento, através da Agência Virtual.





Também serão disponibilizados conteúdos com notícias sobre o município, compartilhados nas redes sociais. A ferramenta está sendo lançada nos 56 anos do SAAE, com comemoração no dia 8 de agosto.









Serviço:

Acesse aplicativo SAAE de Sobral AQUI