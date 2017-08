Sargento da PM morre após ser baleado no peito em tentativa de assalto em Fortaleza

Vítima foi socorrida para o IJF, mas não resistiu aos ferimentos

Um policial militar foi baleado no peito durante tentativa de assalto na tarde desta sexta-feira (25), no bairro Guararapes, em Fortaleza. O sargento Edvaldo José Santana Flexa chegou a ser socorrido ao Instituto Dr. José Frota (IJF), mas não resistiu aos ferimentos.





Conforme informações do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), o sargento foi baleado no tórax e já deu entrada na unidade entubado, em estado grave. Flexa estava de folga, saindo de uma clínica de fisioterapia, quando abordado por uma dupla criminosa.





A Polícia Civil informou que o policial foi surpreendido quando entrava em seu carro particular. Dois homens chegaram em uma motocicleta, um deles desceu, anunciou o assalto e disparou contra a vítima. Não se sabe ainda quais objetos pessoas do sargento foram roubados. Nenhum dos suspeitos foi capturado.





Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou ainda que a Polícia Militar está em diligência à procura dos responsáveis pelo crime.





Com informações do Diário do Nordeste