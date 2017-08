TERRA SEM LEI: POLICIAL CIVIL É GRAVEMENTE FERIDO DURANTE TENTATIVA DE ASSALTO

Um inspetor da Polícia Civil foi baleado neste sábado (5) durante uma tentativa de assalto no Bairro Carlito Pamplona, em Fortaleza. O agente de segurança estava em um lava-jato na Rua Pedro Américo, quando quatro homens armados chegaram em um carro no local e anunciaram o assalto.





Segundo a polícia, os suspeitos perceberam que a vítima era policial e atiraram. O inspetor, identificado como Hélio Ribeiro, foi atingido por pelo menos dois disparos, na cabeça e na região do tórax. Após o crime, os assaltantes fugiram.





O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e socorreu o policial para a UPA do Pirambu. Ele recebeu atendimento médico no local e depois foi transferido para o Instituto Dr. José Frota, no Centro.





Segundo a Polícia Civil, a vítima sofreu paradas cardíacas e o estado de saúde é considerado grave.





Equipes da Polícia Militar e policiais civis do 7º Distrito Policial realizam buscas na região na tentativa de localizar os suspeitos. Até esta publicação, porém, nenhum dos homens havia sido preso.





A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que o caso está sendo investigado pela 11ª delegacia da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), unidade designada para investigar crimes contra profissionais de segurança.





Fonte: G1/CE