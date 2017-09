A EDUCAÇÃO PÚBLICA DE SOBRAL É DESTAQUE NO JORNAL BRITÂNICO FINANCIAL TIMES

O jornal britânico Financial Times publicou uma matéria que destaca os avanços da educação pública de Sobral, avaliada como a melhor do Brasil, como exemplo para o mundo. A matéria ressalta que os resultados de Sobral, alcançados mesmo em meio a "pobreza histórica, uma seca de cinco anos na região e uma recessão nacional", “são encorajadores por mostrar o quanto pode ser alcançado pelo governo local e pelo financiamento público”. E aponta o novo desafio do município: “Sobral agora está planejando testar-se sob os critérios de Pisa para ver onde ele classifica no cenário global e como ele pode corrigir suas falhas”.

