Por volta das 16h30 desta terça-feira, dia 5, uma ambulância da cidade de Carnaubal transitava no sentido Sobral, quando na entrada do distrito de Jaibaras, na BR 222, foi desviar de um veículo que avançou a preferencial, o condutor da ambulância perdeu o controle do veículo e capotou várias vezes.





O motorista foi socorrido para o hospital Santa Casa.





Mais detalhes em breve.

Fonte: Sobral 24 horas