Assaltantes em um veiculo preto aterrorizam moradores do Bairro de Vassouras no distrito de Taperuaba

Uma jovem teve seu celular tomado de assalto na noite de ontem (22), no bairro de Vassouras, distrito de Taperuaba. Segundo informações repassadas a nossa equipe de reportagem, um homem armado saiu de um veiculo cor preta e abordou a vitima, subtraindo seu aparelho de celular. A informação viralizou em grupos do whatsapp, o que deixou os moradores do distrito assustados, por sorte a viatura da Policia Militar se encontrava em Taperuaba, o que trouxe um pouco de tranquilidade a população. A viatura fez ronda em busca dos suspeitos, porém até o encerramento dessa reportagem ninguém foi preso.

Sobral,violência Veja mais sobre: noticias

Via Notícias de Taperuba/João Neto