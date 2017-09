Aulão Gratuito de revisão do ENEM tem inscrições abertas

Estão abertas as inscrições para a primeira edição do Aulão Show do ENEM, que acontecerá no dia 21 de setembro, no Auditório do Centro Universitário INTA – UNINTA, das 19h às 22h. A inscrição é gratuita e aberta a todos os estudantes.





As vagas são limitadas e as inscrições podem ser realizadas por meio do site *https://www.even3.com.br/aulaosolidarioenem1* O primeiro conteúdo será de Linguagens e Redação e será ministrado pela Professora Gisleuda Gabriel, doutoranda em Linguística Aplicada.





Além do aulão, os estudantes poderão participar de diversas atividades no interior do campus do Centro Universitário. Na programação, orientação vocacional, técnicas de relaxamento e apresentações culturais.









SERVIÇO





O que: Aulão Show do ENEM

Quando: 21 de Setembro

Onde: Auditório do Centro Universitário INTA; Sobral - CE

Horário: 18h às 22h