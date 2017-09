SOBRAL: BANDIDOS ASSALTAM CARRO DOS CORREIOS NO BAIRRO VILA UNIÃO

Internauta coloca a boca no trombone e denuncia o caos na segurança pública em Sobral.

Veja a reclamação do internauta:

"Gostaria que você publicasse o caos da segurança pública em nosso município. Ontem um veículo dos Correios foi vítima de um arrastão em plena 16 horas. Renderam o motorista e levaram tudo.









Moro no bairro Domingos

Olímpio

, esperava com muita necessidade, um determinado objeto de uso profissional, mas fui prejudicado pela inoperância do estado. Onde vamos parar com tanto descaso? Ao me dirigir aos Correios, fui informado que eu deveria entrar em contato com o fornecedor e explicar a situação. É mole? Que pais é este?









Lembrando que o arrastão ocorreu no bairro Vila União, onde o veículo fazia a rota de entrega."