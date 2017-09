BANDIDOS INCENDEIAM TOPIC NA CIDADE DE GROAÍRAS

Polícia procura “incendiários” que atearam fogo em veículo na cidade de Groaíras.

Na madrugada de domingo (16), a pacata cidade de Groaías acordou com um ato de terrorismo, onde “incendiários”, usando um “coquetel de gasolina”, atearam fogo em um veiculo particular (topic). Desde as primeiras horas deste domingo (19), que a policia realiza diligencias para prender os elementos, que até o momento não foram identificados. As causas do ato ainda é desconhecida.





Fonte: Sobral 24 horas