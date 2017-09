CAMINHÃO CAPOTA NA ZONA RURAL DE VIÇOSA E CONDUTOR FICA PRESO NAS FERRAGENS

Um capotamento foi registrado por volta das 06h00 da manhã desta terça (05), na zona rural de Viçosa do Ceará, mais precisamente na ladeira do Sítio Oiticica.





Um caminhão com carregamento de galinha viva de propriedade da Granja Regina, placa PNK 7407, capotou deixando preso nas ferragens o condutor ROBERTO CARLOS COSTA LIMA, 50 anos, residente no município de Horizonte.





O acidente mobilizou as equipes do Resgate de Tianguá, Bombeiros de Sobral, Policia Rodoviária Estadual, Policia Militar e Guarda Municipal de Viçosa do Ceará. Um guincho foi utilizado para auxiliar no resgate da vítima. Após ser retirado das ferragens o condutor foi encaminhado ao Hospital de Viçosa, em seguida para o Hospital de Tianguá, mas não corre risco de morte. Dois ajudantes estavam no veículo mas sofreram apenas leves escoriações.





Veja mais fotos do acidente:

Fonte: Ibiapaba 24 horas