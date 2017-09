Coreia do Sul cria equipe para matar Kim Jong-un

A Coreia do Sul está tomando medidas drásticas para conter as ameaças de sua vizinha do norte. De acordo com o jornal "The New York Times", o governo de Seul ordenou a criação de uma força-tarefa para matar o líder norte-coreano, Kim Jong-un.





Formada por 1,5 mil pessoas, a equipe especial recebeu o nome de "Decapitation Unit" e deverá entrar em operação até o fim do ano. Os agentes receberão treinamento e apoio de helicópteros para invadir a Coreia do Norte e lançar foguetes noturnos. Tudo de maneira oficial. Isso porque o regime de Pyongyang parece não desistir de suas ambições militares e nucleares. A Coreia do Norte, apesar de todas as sanções internacionais - as últimas aprovadas ontem (11) por unanimidade pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas, continua fazendo testes nucleares e lançando mísseis.





A ideia de criar a força-tarefa fora apresentada pelo ministro da Defesa da Coreia do Sul, Song Young-moon, um dia após Pyongyang fazer o maior teste nuclear da história, detonando uma bomba de hidrogênio no início do mês, informou o jornal NYT.





Mas o plano de assassinar um líder norte-coreano não é novo em Seul. Em 1960, o governo criou e treinou uma equipe para invadir o país vizinho e degolar o então ditador, Kim il-sung, avô de Kim Jong-un, após a Coreia do Norte tentar saquear o Palácio Presidencial de Seul.





Via Notícias Uol