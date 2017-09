DENÚNCIA: ATENÇÃO MINISTÉRIO PÚBLICO! PROFESSORES MUNICIPAIS PEDEM SOCORRO!

Internauta denuncia que a Prefeitura de Sobral não está pondo em prática o plano de cargos e carreiras dos professores da rede municipal de ensino.





Veja a denúncia na íntegra:





"A prefeitura de Sobral quer fazer seus servidores de “besta”, sobretudo os professores que dão seu suor e sangue para que os alunos realmente aprendam. Existe no município o plano de cargos e carreiras, mas este, é desrespeitado pelo poder público e ignorado pelo Sindicato dos Servidores Municipais que nada ou pouco faz para que seja cumprido.





No plano de cargos e carreiras do município de Sobral, Lei 1021 de 30 de junho de 2010, no seu artigo 24,§ 3º estabelece os critérios e os procedimentos para aplicação da progressão horizontal considerando os seguintes fatores:





I – fatores de desempenho no trabalho;





II – tempo de serviço no cargo/função.





§ 4° Os professores efetivos serão enquadrados imediatamente após a aprovação desta lei, tendo por base os seguintes critérios: (NR)





I – na referência 04 de sua respectiva classe os professores com nove anos completos ou mais de serviço municipal;





II – na referência 03 de sua respectiva classe os professores com seis anos completos a nove anos de serviço municipal;





III – na referência 02 de sua respectiva classe os professores com três anos completos a seis anos de serviço municipal; e





IV – na referência 01 de sua respectiva classe os professores com menos de três anos de serviço municipal. (NR).





Pois bem, estas regras não estão sendo respeitadas e há mais de 4 anos sem os devidos reajustes e pagamento de retroativos.





Nós professores nos sentimos lesados pelo poder público, que para darmos os resultados que querem, a gente faz o possível e o impossível para atender as exigências. Porém, percebemos que para nós só vem o ônus, o bônus está vindo para outros setores da prefeitura em forma de gratificação de trabalho relevante, no diário oficial 143 de 06 de setembro de 2017, apresenta um festival de concessões de gratificações por trabalho relevantes, que variam de R$ 500,00 (quinhentos reais) à R$ 3.000,00 (três mil reais).





Veja baixo o recorte do referido diário oficial."