A tentativa de suborno aconteceu no km 30, da BR-222, em Sobral. A condutora havia cometido uma ultrapassagem proibida, e o veículo estava com licenciamento atrasado.

Estudante de Direito é presa ao tentar subornar policial com R$ 50

Conforme a assessoria, a condutora entregou a cédula envolvida no documento do veículo ( Foto: Divulgação/PRF )

Uma universitária de 21 anos de idade foi presa na tarde desta segunda-feira (25) pelo crime de corrupção ativa. Conforme informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a estudante de Direito tentou subornar um policial no km 30, da BR-222, em Sobral, com o valor de R$ 50.





A condutora do veículo Fiat, modelo Siena, havia cometido uma ultrapassagem proibida no km 233. Ao ser abordada, os agentes constataram que o veículo estava com licenciamento atrasado. De acordo com a PRF, quando informada que seriam realizadas as devidas notificações, a jovem ofereceu dinheiro ao policial.





"A quantia estava envolvida no documento do veículo. O fato foi presenciado por outro policial da equipe da PRF", disse a assessoria do órgão, em nota. A suspeita foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Sobral e autuada por corrupção ativa.