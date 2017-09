Ivo Gomes entrega Plano Plurianual Participativo para apreciação da Câmara Municipal de Vereadores

O prefeito Ivo Gomes compareceu, na tarde desta terça-feira (26/09), ao gabinete do presidente do poder legislativo municipal, Paulo Vasconcelos, para entregar nas mãos do vereador o documento final do Plano Plurianual (PPA) Participativo 2018/2021, que foi construído ao longo dos últimos meses junto à população, por meio de audiências, plenárias territoriais e consulta pública via internet. A partir de agora, fica a cargo da Câmara Municipal de Sobral a votação parlamentar acerca dos projetos que compõem o documento final.





“Fiz questão de vir ao legislativo e entregar nas mãos do presidente da Casa, Paulo Vasconcelos, o documento final do PPA, que foi construído junto com a participação popular. Nele, estão previstas diversas ações e projetos que serão executados pelo poder público entre o segundo ano do meu mandato, até o primeiro ano do próximo governo. Ações voltadas à educação, saúde, saneamento, ocupação dos espaços públicos, urbanismo, cultura, esporte, segurança e lazer serão, a partir de agora, apreciadas e votadas por esta casa”, destacou Ivo Gomes.









Inaugurações e assinaturas de ordem de serviço





Em coletiva realizada durante a entrega do PPA Participativo, o chefe do executivo municipal falou sobre a pressa em executar o Plano de Mobilidade Urbana em Sobral e anunciou uma série de intervenções que deverão começar a partir de outubro no município. “Estou correndo para garantir que até o final de 2018 Sobral tenha um sistema de transporte coletivo e integrado entre ônibus, VLT, linhas distritais e bicicletas compartilhadas, através de um bilhete único, ou seja, pagando uma única tarifa o cidadão poderá se locomover nos mais diversos modais”, explicou.





A partir de outubro, o prefeito vai assinar diversas ordens de serviço e inaugurar também outros equipamentos que já estão com as obras bem avançadas, como é o caso da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e de mais um Colégio Sobralense de Tempo Integral, dessa vez no distrito de Jaibaras. “A população de Sobral pode ficar tranquila pois a Prefeitura está trabalhando incansavelmente para garantir que as próximas gerações tenham uma cidade ainda melhor de se viver”, frisou Ivo Gomes.