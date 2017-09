LAMENTÁVEL: ACIDENTE NA BR-222 MATA POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL E TÉCNICA EM ENFERMAGEM

Um grave acidente de trânsito foi registrado na noite desta terça-feira (5) na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). O fato ocorreu por volta das 20 horas, quando três automóveis se envolveram no sinistro, após um deles tentar desviar de dois animais na pista e acabou colidindo com um deles. Eram dois bois e um deles foi arremessado para a pista contrária, caindo sobre um veículo que seguia em sentido inverso. Desgovernado, o carro capotou num aterro matando seus dois ocupantes.

PRF Rafael Richard Portela Reinaldo

O desastre aconteceu na BR-222, altura do quilômetro 39, na rotatória de acesso ao Pecém, no Distrito de Catuana, limite entre os Municípios de Caucaia e São Gonçalo do Amarante. Segundo o relato de testemunhas às autoridades, o veículo onde estavam as vítimas trafegava no sentido Interior-Capital.

Técnica em Enfermagem Rogéria Terto Oliveira

No carro que capotou estavam a técnica em Enfermagem Rogéria Terto de Oliveira e o policial rodoviário federal Rafael Richard Lima Portela Reinaldo. A mulher teve morte imediata, ficando presa nas ferragens do automóvel. Já o policial chegou a ser socorrido para o Hospital Municipal de São Gonçalo do Amarante, onde morreu na Emergência.

O veículo Ônix onde estava o casal capotou fora da pista após ser atingido por um boi

Rogéria era instrumentadora e trabalhava no Hospital Geral Doutor César Cals e no Hospital São Camilo.





Segundo apurou a PRF, o sinistro ocorreu quando o veículo de placas PNL-9545, guiado por Fabiano Pessoa Braga, tentou desviar de dois bois que atravessaram a pista. O guiador fez uma manobra e evitou o choque com o primeiro animal, mas não com o segundo. A batida foi tão forte que o boi foi arremessado em direção à pista contrária e caiu sobre o teto do Ônix de placas PMM-6813, que era guiado pelo policial rodoviário federal. O PRF perdeu o controle da direção e o carro dele saiu da pista, capotando no barranco.





Uma equipe da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) esteve no local do desastre e fez os primeiros levantamentos periciais. Os dois corpos foram recolhidos pelo rabecão para a sede da Coordenadoria de Medicina Legal (Comel), em Fortaleza.









Outros acidentes





Um homem teve morte trágica em um acidente registrado na tarde de ontem (5) na cidade de Iguatu, na Centro-Sul do estado (a 417Km de Fortaleza). O fato ocorreu na rodovia estadual na CE-060. Conforme informações do Batalhão de Policiamento Rodoviário Estadual (BPRE), um homem identificado como Valdinei Oliveira da Silva, de 25 anos, conduzia uma motocicleta Broz 150, de placa OCI-0581, quando colidiu de frente com um caminhão.





O acidente ocorreu próximo a entrada do bairro João Paulo II. De acordo com populares, Valdinei teria tentado ultrapassar outro veículo, quando colidiu de frente com o caminhão, tendo morte imediata. O corpo ficou mutilado.





Em Viçosa do Ceará, na Serra da Ibiapaba, na zona Norte do estado (a 344Km de Fortaleza), o tombamento de um caminhão carregado de frangos, na Ladeira das Oiticicas, deixou um homem morto no começo da manhã desta terça-feira. A vítima foi o condutor do caminhão, Roberto Carlos Costa Li,a 50 anos, residente em Horizonte.





Fonte: Fernando Ribeiro