Marcelo Rezende fez pedido para a Record TV antes da morte

Desde que se afastou da apresentação do Cidade Alerta, Marcelo Rezende tinha pedido que a Record TV não preparasse nenhum material sobre sua morte até que ela fosse confirmada. O pedido foi atendido pela emissora, que só preparou homenagens e relembrou os trabalhos do jornalista na casa, após a confirmação do falecimento.





Até a sexta-feira (15), o canal proibiu que todas as produções pegassem imagens relacionadas ao jornalista no arquivo. Por isto, programas que já estavam gravados, como "A Hora do Faro", foram apresentados sem nenhuma mudança.





Nos corredores da Record TV, muitos já sabiam que o estado do jornalista era crítico e tinha se complicado na sexta, quando perdeu a consciência e teve que ser entubado.





Marcelo Rezende faleceu na tarde de sábado (16), mas a emissora só confirmou o óbito em um plantão especial, comandado por Reinaldo Gottino.





