POLICIAL CAMOCINENSE É ESFAQUEADO AO REAGIR ASSALTO EM FORTALEZA. ESTADO DE SAÚDE É GRAVE

Um soldado da Polícia Militar foi esfaqueado na manhã desta sexta-feira (1º) durante assalto, no bairro Quintino Cunha. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o policial Rodrigo Coelho da Frota reagiu ao roubo e foi ferido no tórax. Um homem suspeito do crime foi preso.





As informações dão conta que o soldado foi abordado por dois criminosos armados com faca e, supostamente, um simulacro de arma de fogo. A dupla roubou a arma do policial e fugiu no veículo da vítima. O soldado segue internado em uma unidade de saúde, com quadro de saúde estável, mas requer cuidados.

Ainda segundo informes repassados pela SSPDS, o policial foi submetido a uma cirurgia e teve hemorragia. A arma do PM foi recuperada com um suspeito preso. O veículo da vítima foi abandonado nas proximidades da Rua 01, no Quintinho Cunha. Equipes da PM permanecem em diligências na busca pelo outro suspeito.





A SSPDS ressalta que a Polícia Civil investiga o crime por meio da 11ª delegacia da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). A delegacia foi criada neste ano e é designada para investigar, exclusivamente, crimes contra profissionais da Segurança Pública.





Fonte: Diário do Nordeste

