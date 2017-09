Presidente do Sindicato dos Servidores de Martinópole denuncia ameaça de morte

O Presidente do Sindicato dos Servidores Municipais de Martinópole (SINDSEPMART), Jander Martins, prestou um boletim de ocorrência, no último dia 22 de setembro, onde comunica às autoridades policiais que sofreu uma ameaça de morte. Conforme o documento, a intimidação partiu de Fábio Frota, mais conhecido como Sarará, que é o motorista do prefeito da cidade, Júnior Fontenele (PSD).

Presidente do SINDSEPMART, Jander Martins





Segundo a vítima, foram duas abordagens. Na primeira, Sarará circulava no carro de quem Jander alega ser o tesoureiro da gestão local, conhecido por “Bodin”. O presidente do SINDSEMART afirma que Fábio teria dito e repetido diversas vezes em frente à sede dos Correios do município: “Tu tá na minha lista”. Martins explicou no depoimento que só não foi agredido porque populares não deixaram. Além disso, o sindicalista acusa o suposto atacante de proferir xingamentos contra ele.

Boletim de Ocorrência





Já num segundo momento, Jander narra que Sarará retornou a bordo de uma motocicleta. O dirigente sindical informou que neste momento o acusado sacou uma arma de fogo, mas que não chegou a apontar para ele, pois a moto se chocou com o seu carro. “Ele vinha para me matar”, afirmou.





Diante dos fatos explicitados, o sindicalista solicitou “amparo e proteção” das forças policiais. Destacou que tem testemunhas do caso. Ele informa que é muito mais vulnerável, pois é tetraplégico e assim seria alvo fácil, pois a prefeitura, o que supõe ser por perseguição, lotou-o em uma escola distante da sede da localidade e difícil acesso.





Os ataques estariam sendo reforçados através da internet, atrafvés, segundo o dirigente, de um perfil na rede social Facebook, que leva o nome de Joaquina Santos. “É um fake, é mais fácil de atacar, pois não configura um ato de improbidade [do Prefeito Júnior Fontenele e sim pessoal. É um pretexto criado, idealizado e imaginado de forma meticulosa”, explica.





Jander Martins registrou ainda que já havia prestado boletim contra o prefeito e uma outra pessoa, chamada de Rodolfo, pois também teria sido ameaçado por estes.





O representante do sindicato acredita ser vítima de uma perseguição política, em forma de retaliação às ações judiciais, denúncias ao Ministério Público e outras iniciativas do SINDSEPMART.





“Agora também faço parte de uma associação de moradores. É o que está incomodando eles, devido repercutir muito, nas cobranças junto ao Ministério Público e também na comunidade em geral”, finaliza Jander.





Fetamce acompanha o caso





Diante dos fatos, a presidenta da Federação dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal do Estado do Ceará (Fetamce), Enedina Soares, designou a assessoria jurídica da entidade para prestar auxilio a Jander e aos demais representantes do Sindicato dos Servidores Municipais de Martinópole. Medidas vêm sendo tomadas desde o último sábado, 23 de setembro, quando vieram à tona os fatos.





Fonte: Fetamce