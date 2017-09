PRF RECUPERA CAMINHÃO ROUBADO EM TIANGUÁ

Veja mais sobre:

Em fiscalização de rotina realizada pela Polícia Rodoviária Federal no Posto avançado de Tianguá no km 308 da BR 222, foi parado uma caçamba VW/24.250 CNC 6x2 de cor branca e placas aparentes NQW-6483.A equipe suspeitou do CRLV do veículo e resolveu realizar vistoria detalhada no veículo quando conseguiram descobrir a verdadeira placa do caminhão que seria NOE-2213/RN com registro de roubo e furto em 17/08/2017 no Rio Grande do Norte.Foi dado voz de prisão por falsificação, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e receptação ao condutor.Condutor e veículo encaminhados à PJC de Tianguá.