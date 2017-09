SARGENTO FROTA E SUA COMPOSIÇÃO POLICIAL TIRA MAIS UMA ARMA DE FOGO DE CIRCULAÇÃO E APREENDE DROGAS

Na noite de ontem, dia 16, por volta das 23h, policiais militares do Ronda 02 e RAIO 010 efetuaram a prisão três indivíduos com uma arma de fogo e maconha. A prisão aconteceu patrulhamento no loteamento Conviver, em Sobral.





Os indivíduos presos foram identificado como: Lucas Matheus Silva, 19 anos, natural de Sobral; Francisco Aristides Florêncio Vasconcelos, 20 anos, natural de Sobral e Francisco Weskley Alves Farias Albuquerque, 23 anos, natural de Sobral.





Os acusados, as drogas e a arma de fogo foram conduzidos para a Delegacia Regional, para a lavratura dos procedimentos legais.





Policiais Militares responsáveis pela prisão dos acusados: Sargento Frota , Cabo Clever, Cabo Rômulo, Soldado Lima Forte e Soldado Wagner.





Fonte: Sobral 24 horas