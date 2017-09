VÍDEO: Posto de combustíveis sofre 51º assalto em dois meses em Fortaleza

Seu José Amintas “coleciona” boletins de ocorrência de assaltos em seu posto de combustível, no Bairro Barroso, em Fortaleza. O endereço é sempre o mesmo em todos os documentos. Foram 51 ocorrências em apenas dois meses.





Segundo o proprietário, o número é bem maior. Isso porque os assaltos praticados por pessoas a pé utilizando facas não foram registrados.





“As autoridades dizem que temos que fazer os boletins para ter estatística. Eu esperava que, com os boletins, teria uma visita de alguém, não tivemos visita de ninguém”.





O último assalto foi na última quarta-feira (30). As imagens do circuito interno de segurança mostram o momento em que quatro homens chegam em um veículo. Dois saem do carro e anunciam o assalto. Um deles leva a moto de um cliente. Em seguida, o grupo foge.





Ainda segundo o proprietário, os assaltos acontecem a qualquer hora do dia e são praticados geralmente por homens armados em motos.





Veja todos os detalhes no vídeo do Jornal Jangadeiro, da TV Jangadeiro/SBT :

violência Veja mais sobre: noticias

Fonte: Tribuna do Ceará