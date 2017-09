UM SONHO MAIS PERTO DA REALIDADE: FACULDADE FEDERAL DA IBIAPABA

Universidade Federal da Ibiapaba parece estar a um passo de se tornar realidade. A Deputada Federal Pollyana Gama (PPS/SP), relatora do Projeto de Lei 5261/2016, de autoria do deputado federal Moses Rodrigues (PMDB/CE), que autoriza o Poder Executivo a instituir à Universidade entregou parecer pela aprovação, com envio de Indicação ao Poder Executivo.





A criação da Universidade Federal da Ibiapaba é resultado das políticas de expansão da interiorização de novas universidades ou novos campi universitários, propostas pelo Governo Federal. A implantação do campus deve atrair estudantes de cerca de 50 municípios circunvizinhos. “Além de beneficiar diretamente nove municípios cearenses, entre eles, Carnaubal, Croatá, Guaraciaba do Norte, Ibiapina, São Benedito, Tianguá, Ubajara, Viçosa do Ceará e Ipu, a Universidade deve atender alunos que moram nas cidades piauienses de Piripiri, Pedro II e Cocal. Estamos falando de mais de mais 1 milhão e 200 mil pessoas que terão acesso ao ensino superior gratuito”, comemora o autor do Projeto, Deputado Moses Rodrigues.





Em dezembro do ano passado, a Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público (CTASP) aprovou por unanimidade o Projeto de Lei. Após passar pela Comissão de Educação, o PL deve seguir para as Comissões de Finanças e Tributação e Constituição, Justiça e Cidadania, para então seguir para o Senado. Cabe ao Poder Executivo definir, após consulta pública, o local que será a sede da Universidade.