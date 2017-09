Universitários de ônibus sequestrado em Sobral pedem mais segurança na região

Um dos assaltantes foi preso nesta quinta, 14. Os outros dois suspeitos estão sendo procurados pela polícia. Cerca de 40 estudantes estavam no coletivo.





Os universitários do município de Ipu que foram assaltados por três homens armados na saída de Sobral pedem mais segurança na região. Os estudantes disseram que os assaltantes fizeram várias ameaças dentro do ônibus enquanto uma refém recolhia os pertences. As informações são da rádio Tribuna Band News.





O ônibus seguia viagem com outros dois coletivos e, por conta lotação, o motorista decidiu parar para distribuir os estudantes. Foi durante esse momento que os homens entraram no ônibus e renderam os estudantes. A ação aconteceu por volta das 22h desta quarta-feira (13).





“Dois estavam encapuzados e outro de capacete. Eles estavam armados. A gente saiu pela BR 222 em direção ao município de Tianguá (318 km de Fortaleza). Havia pessoas chorando”, relatou o estudante que preferiu não se identificar os momentos de tensão.





Um motorista de ônibus, Eudgeudo Mesquista, que também faz um trajeto semelhante a do coletivo universitário, quase foi vítima de assalto há duas semanas. Quando estava na estrada, um homem numa moto tentou fechar o caminho, mas conseguiu fugir. “O problema é a segurança pública que é muito fraca”, acrescenta.





Um dos assaltantes, identificado como Francisco Diego Arruda Gomes, de 26 anos, foi preso pela equipe do Raio nesta quinta-feira (14). O homem foi encontrado em uma residência no bairro Jaibara – setor 3, local em que o crime ocorreu.





O rapaz estava com um celular, dois relógios, 15 gramas de maconha e R$ 74 em espécie. Ele confessou sua participação no crime e já tem passagens pela polícia por tráfico de drogas, porte irregular de arma de fogo, roubo e duas contravenções penais.





Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o suspeito foi conduzido para a delegacia regional e autuado por roubo com restrição de liberdade e por posse de drogas. Os outros dois assaltantes estão sendo procurados pela Polícia e recuperar o pertences roubados.





Por nota, a Polícia Rodoviária Federal garantiu que vai reforçar o policiamento na região para coibir ações como as de quarta-feira (13). Além disso, pediu para a população que registre as ocorrências, para que os agentes possam avaliar e elaborar estratégias preventivas.





Fonte: Tribuna do Ceará

Foto Blog Sobral 24 horas