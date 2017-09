VEJAM ÚLTIMOS MOMENTOS DE MULHERES ANTES DE COLISÃO QUE MATOU AS 03 OCUPANTES DO CARRO

O vídeo mostra as três mulheres felizes dentro de um veículo antes da colisão. O acidente aconteceu na BR 153 próximo ao parque industrial de Gurupi no estado do Tocantins. Segundo informações dos bombeiros a motoristas do veículo perdeu o controle do carro, rodou na pista invadindo a outra mão vindo a colidir lateralmente com uma carreta. As três ocupantes morreram na hora. O acidente aconteceu no último sábado. O sepultamento aconteceu em Aparecida de Goiânia.

Fonte: Plantão Policial