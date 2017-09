Vigilantes ficam feridos na colisão de carro-forte com Veículo Leve Sobre Trilhos (VLT)

O impacto foi da colisão foi tão forte que o blindado foi arrastado e virou ao lado da linha férrea.





Quatro vigilantes ficaram feridos em conseqüência de um acidente de trânsito ocorrido na manhã desta segunda-feira (11), na passagem de nível localizada na Avenida Luciano Carneiro, no bairro Vila União, a poucos metros do antigo setor de embarques do Aeroporto Pinto Martins, em Fortaleza.





O veículo que pertence à empresa de segurança privada e transportes de valores Corpvs foi colhido por uma composição do VLT – Veículo Leve Sobre Trilhos - e no impacto da colisão acabou capotando, ficando de pneus para cima.





Os quatro vigilantes ficaram presos no interior do carro-forte até que fosse providenciado o resgate pelo Corpo de Bombeiros Militar. O local é sinalizado, no entanto, testemunhas teriam afirmado que a sinalização sonora e a cancela não funcionaram no momento em que o blindado cruzou a passagem de nível.





A empresa, cuja sede fica também a poucos metros do local do acidente, providenciou o socorro devido aos quatro funcionários. Uma equipe da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foi acionada para realizar os primeiros levantamentos no local do sinistro e definir em laudo técnico o que causou o desastre.





Fonte: Jornalista Fernando Ribeiro