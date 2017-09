Violência e descaso marcaram mais um final de semana em Sobral; vídeo

Corpo de adolescente assassinado às 10h da manhã desse domingo 17, em Sobral, no Ceará, só foi recolhido pelo IML nove horas após o crime. António Maciel Silva Saraiva de apenas 14 anos, foi executado enquanto caçava passarinho. Sua única arma era uma baladeira.





Revoltados, familiares improvisaram um velório no local do crime por volta das 18h, eles planejavam levar o corpo pra casa, mas um forte amparado polícia chegou e impediu a ação e deram proteção a equipe do IML que chegou no local exatamente às 19h.





Apesar de ter duas viaturas, o IML de Sobral só tem uma equipe para atender mais de 40 municípios da região Norte do Estado. Esse foi o segundo homicídio neste final de semana em Sobral.

Com informações de Wellington Macedo