VIOLÊNCIA: SUSPEITO DE ABUSAR DA FILHA É LINCHADO EM FORTALEZA

Um homem suspeito de ter abusado sexualmente da própria filha, de seis anos de idade, foi linchado, na noite do último domingo (24), no Conjunto Tasso Jereissati, no bairro Jardim das Oliveiras. Conforme a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), um grupo de cinco homens retirou o homem de casa e desferiu tiros e pauladas contra ele. Francisco Sidney Rodrigues dos Santos, 38, não resistiu às agressões.





Conforme apurou a reportagem da TV Diário, as agressões aconteceram na Rua Engenheiro Nereu Barreira, por volta das 18h. A Polícia Militar foi acionada, mas quando chegou ao local, Francisco Santos já estava morto. Os militares chamaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para constatar o óbito.





Conforme a PM, a população teria descoberto recentemente que Francisco Sidney violentava a filha há, pelo menos, quatro anos. A Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) vai instaurar um inquérito para apurar as verdadeiras motivações do caso e investigar quem são os autores da ação, que resultou na morte do homem.





Fonte: Diário do Nordeste