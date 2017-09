Você já sonhou que estava caindo? Descubra esse e o significado de mais quatro sonhos comuns

O significado dos sonhos costuma ser uma curiosidade para a maioria das pessoas. Quando se trata de pesadelos, eles podem ter influência em uma infinidade de coisas em nossas vidas.

Adormecemos em poucos minutos, e geralmente, afundamos em um sono profundo, recarregando assim as energias perdidas durante o dia. Mas, e quando o sono vem recheado dos mais bizarros e medonhos pesadelos? Ninguém gosta de ter pesadelos, mas uma vez ou outra, não é possível escapar desses sonhos considerados ruins.





Mas você sabe o que eles realmente podem significar? Confira abaixo os 5 pesadelos mais comuns e os seus significados.





1 – Ficar preso





Você está num labirinto ou num lugar do qual desconhece a saída, começa a se sentir impotente e com medo por não conseguir sair. Esse tipo de pesadelo é um aviso sobre suas preocupações internas e que devem ser resolvidas.





2 – Estar caindo





Sonhar que está caindo é muito comum, despencando de algum lugar significa falta de controle de suas próprias ações, sua vida.





3 – Sonhar que está nu ou vestido de forma inadequada





Sonhar que está sem roupas em público, normalmente tem a ver com a auto-estima. De acordo com especialistas, nos sonhos, as roupas funcionam como uma forma de encobrir aspectos da personalidade que não se quer revelar ou que não se sente confiante em mostrar. É provável que este medo pertença à necessidade de nos sentirmos bem integrados dentro de um grupo.





4 – Sonhar com desastres





Pesadelos intensos com desastres pode conter uma carga expressiva de significados. Isso porque desastres, naturais ou não, dizem muito sobre o estado mental de uma pessoa. Esse tipo de sonho representa seu interior frente a algumas situações com as quais você não está conseguindo lidar.





5 – Que está sendo perseguido





Em seu sonho você tenta correr e começa se mover lentamente, ou quase não sai do lugar. Geralmente, estes pesadelos ocorrem quando algo nos incomoda ou perturba, ou quando temos um certo remorso com alguma coisa que fizemos no passado e não nos agradou. As ações realizadas por quem está sonhando, na tentativa de se livrar do perigo, representam uma reação às tensões da realidade.

Via Zip Notícias