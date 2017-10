Agricultor reage assalto, desarma e mata dois assaltantes na zona rural de Hidrolândia

O fato aconteceu na tarde deste sábado (30), na localidade de São Roberto, zona rural do município de Hidrolândia.

Segundo informações, dois elementos armados chegaram na residência de um agricultor conhecido pelo nome de Manoel, e já foram anunciando o assalto, quando neste momento a vítima reagiu e acabou tomando uma das armas de um dos assaltantes. O agricultor acabou matando os dois bandidos, que morreram na sala da residência do mesmo.





A Polícia Militar esteve no local e acionou o rabecão do IML para fazer a remoção dos corpos. Os bandidos mortos se encontravam sem documentos de identificação. No local, a Polícia Militar apreendeu duas armas que estavam em poder dos indivíduos.





Fonte: Hidrolândia 24 Horas