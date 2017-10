CEDRO: VIATURA SUCATEADA DEIXA A POLÍCIA CIVIL DE MÃOS ATADAS

A reportagem da Rádio Montevideo procurou o Delegado de Polícia Civil, Dr. Caio Tomazini, para esclarecer um fato que aconteceu nessa semana, com relação a viatura da Polícia Civil da cidade de Cedro/Ce. Foi enviado para nossa reportagem imagem que comprova que a viatura estava com defeito, melhor dizendo, altamente sucateada. Diante dessas informações de populares, o Delegado de Polícia recebeu a nossa equipe para esclarecer tal fato ocorrido.





Segundo informações do Delegado, a viatura de Cedro se encontra na cidade de Fortaleza há mais ou menos três meses com defeito, sem previsão de retorno, então o mesmo solicitou ao Delegado Regional uma viatura para a cidade de Cedro, onde foi atendido com uma viatura de reserva da cidade de Várzea Alegre e já se encontra com defeito.





O Delegado Caio Tomazini, relatou para nossa reportagem que a viatura não tem pneus, e se encontra com problemas mecânicos, no qual ocasionou o ocorrido na tarde de ontem, onde os policiais foram flagrados empurrando a viatura no centro da cidade de Cedro.





Vale salientar, que os Policiais da cidade de Cedro, não tem as mínimas condições de trabalho, pois até mesmo a internet está com problema.





Reportagem Artur Virgilio Rádio Montevideo