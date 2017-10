Heitor Férrer desconfia que FGs usam magia para permanecer no poder; ouça o áudio

O deputado argumentou que só pode ser isso, porque indicadores mostram que eles destruíram o Ceará.

O deputado federal Heitor Férrer (PSB) disse, nesta terça-feira (17) na Assembleia, que suspeita do uso de magia por parte dos Ferreira Gomes para se mantarem no poder.





Ele alega que não existe motivo para que o grupo capitaneado por Ciro e Cidcontinue fazendo a cabeça dos políticos cearenses. Como exemplo, Heitor citou o caos na Segurança Pública. “Cid recebeu o Estado de Lúcio Alcântara com o número de 1.565 homicídios. Cid entregou o Governo para Camilo, depois de oito anos, com 4.479 homicídios”.





Ouça a faça de Heitor

Oposição





Heitor ainda cobrou dos senadores Eunício Oliveira (PMDB-CE) e Tasso Jereissati (PSDB-CE), e do vice-prefeito de Maracanaú, Roberto Pessoa (PR) – segundo ele os maiores protagonistas da oposição no Ceará – a articulação de um grupo que possa tirar os FGs do comando do Estado.