Homem é assassinado e pertences são saqueados

Após ser morta, a vítima foi revistada por populares, que levaram relógio, dinheiro e outros bens.

Um homem de aproximadamente 25 anos foi morto na tarde deste domingo (15), em meio ao cruzamento da avenida José Bastos com Gomes Brasil, na Feira da Parangaba. A vítima foi morta com vários disparos e em seguida, pessoas que estavam na feira aproveitaram que nenhum agente de segurança tinha chegado, para saquear os bens do homem.





De acordo com testemunhas, o assassino disparou uma vez e fugiu em seguida. O homem ainda foi socorrido e arrastado para um local com mais ventilação, mas não resistiu e faleceu. O corpo da vítima ficou estendido no chão, enquanto a população retirava o relógio e revirava os bolsos do homem. Dinheiro e outros pertences foram roubados.





O homem, ainda não identificado, seria um vendedor que atua na área. Segundo o relato de populares, ele costumava aplicar um golpe, utilizando caixas de celulares. Ele oferecia o aparelho que ficava do lado de fora da embalagem e na hora de entregar, após a venda ser efetuada, entregava a caixa com uma pedra ou uma cerâmica pesada.





Feirantes reclamaram que o local se tornou inseguro para vendedores e clientes. Segundo os trabalhadores, no trecho onde o crime aconteceu, outras quatro ações criminosas já tinham sido registradas.





Fonte: Cnews