Homem ejacula em mulheres dentro de ônibus em Fortaleza

Um homem ejaculou em duas mulheres dentro de um ônibus da linha Parangaba/Papicu, em Fortaleza, na manhã da sexta-feira (6).





Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), o fato ocorreu quando a mulher foi alarmada, por outras passageiras, sobre um indivíduo que teria ejaculado nela e em outras pessoas no ônibus.





Houve reação de todos, que tentaram capturar o homem, mas este conseguiu fugir.





As roupas que as vítimas utilizam no momento do abuso sexual foram levadas para o exame de perícia. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Defesa da Mulher de Fortaleza. A SSPDS salienta que as vítimas serão novamente ouvidas, nos próximos dias, para dar continuidade às diligências no intuito de identificar e prender o autor do crime.





A Policia Civil também solicitará as imagens de câmeras do coletivo, bem como buscará circuitos externos de imóveis, nas proximidades do local onde o suspeito desceu do veículo, no bairro Centro.





Ao término do inquérito policial, o possível infrator deverá responder ao artigo 215 do Código Penal Brasileiro, que consiste em violência sexual mediante fraude.





Com informações do portal Tribuna do Ceará

Foto ilustrativa