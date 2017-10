INSANIDADE: Vigia põe fogo e mata 4 crianças em creche em MG

Quatro crianças e uma mulher morreram queimadas em uma creche em Janaúba, no Norte de Minas, na manhã desta quinta-feira (5). Segundo informações da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, o guarda do Centro Municipal de Educação Infantil Gente Inocente, no Bairro Rio Novo, jogou álcool em algumas crianças e nele mesmo, em seguida ateou fogo.





A adulta morta na tragédia foi identificada como Heley de Abreu Silva Batista, professora da creche. Os outros mortos no crime, todos eles crianças, não tiveram suas identidades divulgadas.





De acordo com a assessoria do Hospital Regional de Janaúba, cerca de 40 pessoas deram entrada na unidade de saúde - 25 foram internadas com queimaduras e 15, que entraram em estado de choque foram libradas.





Entre os pacientes internados, 14 são crianças com idades entre quatro e cinco anos, e todos eles tiveram mais de 20% do corpo queimado. Também há funcionários da creche entre os feridos. Quinze pessoas respiram com a ajuda de aparelhos.





Damião Soares dos Santos, 50 anos, trabalha como vigia noturno do local há oito anos, segundo a Polícia Civil. Ele está em estado grave no hospital, com queimaduras no corpo inteiro.





A prefeitura de Janaúba decretou sete dias de luto oficial em solidariedade às famílias afetadas pela tragédia.





Duas unidades do Samu de Janaúba foram deslocadas para o local e equipes de cinco cidades do Norte de Minas estão em deslocamento para atendimento da ocorrência.





A Polícia Militar informou que uma aeronave da PM está no local para socorrer as vítimas. Ainda segundo a PM, um avião do governo do Estado está saindo de Belo Horizonte para Janaúba para transportar os feridos até o Hospital João XXIII, na capital mineira, que é referência em tratamento de queimaduras em Minas.









Autoridades





O governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel (PT), vai a Janaúba acompanhar o socorro às vítimas e as investigações sobre a tragédia. O chefe do Executivo determinou a criação de um posto de comando emergencial na cidade.





O presidente Michel Temer também se manifestou a respeito da tragédia, por meio de suas redes sociais. "Eu que sou pai imagino que esta deve ser uma perda muitíssimo dolorosa", disse Temer em seu Twitter.









Doações





O hospital de Janaúba, para onde os feridos foram levados, precisa de doações de materiais que são usados no tratamento de queimaduras.





De acordo com a diretoria do hospital, não há mais materiais disponível na cidade, e a equipe do local agora trabalha na triagem dos estoques que restaram e das doações que estão chegando no estabelecimento.