POLÍCIA CIVIL DE SOBRAL PRENDE ACUSADO DE TENTAR MATAR A JOVEM CAROL MONTENEGRO

Policiais Civis da Delegacia de Defesa da Mulher de Sobral (DDM) com apoio dos Policiais Civis das Delegacias Regional e Municipal de Sobral, efetuaram na tarde desta sexta-feira (20), por volta das 13h, a prisão do indivíduo de nome Igor Pontes Sousa.





Igor Pontes Sousa é acusado de tentar contra a vida de sua ex-namorada, Carol Montenegro. As agressões aconteceram no dia 13 de outubro do corrente ano. A jovem foi violentamente agredida, sofrendo várias lesões na cabeça, principalmente no olho esquerdo.



A prisão aconteceu em virtude de um mandado de prisão e de busca e apreensão contra o acusado.



Ressalta-se que na casa de Igor, os policiais encontraram maconha e LSD.

O indivíduo foi encaminhado à Cadeia Pública de Sobral, onde ficará à disposição do Poder Judiciário.



Vítima: Carol Montenegro







Fonte: Sobral 24 horas