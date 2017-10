POLICIAIS DO RAIO RECUPERAM VEÍCULO ROUBADO

Na noite de segunda-feira (23), a Equipe RAIO 05 realizava patrulhamento pelo Conjunto Padre José Linhares, quando foi ouvido vários estampidos de disparos de arma de fogo nas proximidades.





Logo os policiais militares conseguiram interceptar uma automóvel Hyundai HB20 de cor branca em fuga pela BR 222, onde houveram alguns disparos entre a composição e os ocupantes do veículo, que abandonaram o mesmo em uma estrada vicinal no Distrito de Jaibaras e empreenderam fuga pelo matagal.





Várias composições policial foram acionadas no apoio, e a equipe do Destacamento de Mucambo conseguiu encontrar o veículo que teria sido roubado no último final de semana na cidade de Sobral.





O automóvel foi apresentado na Delegacia 24 horas de Sobral.





Fonte: Sobral 190