QUE ABSURDO: MIL REAIS POR MINUTO!

O cartunista Maurício de Souza vai receber 60 mil reais da prefeitura de Sobral para palestrar por apenas 1 hora em Sobral.





Enquanto isso vários bairros sem água porque o SAAE não tem crédito para mandar consertar uma bomba quebrada no ETA do Sumaré. E o povo em pânico com tanta violência.





(Wellington Macedo)