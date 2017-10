SEM COLETA DE LIXO HÁ MAIS DE 20 DIAS, LIXO FICA ACUMULADO NAS RUAS DE FORQUILHA!

Segundo informações de Internautas, há mais de 20 dias que falta coleta de lixo na Rua Possidônio Gomes de Siqueira, ao lado da Maternidade em Forquilha.





A denuncia relata que os moradores não sabem mais o que fazer com tanto lixo que se acumula na porta das residências. Cansados de conviver com pilhas de lixo cada vez maiores nas ruas da cidade, e com o mau cheiro, resultado dos mais de 20 dias sem coleta, moradores da Rua Possidônio Gomes de Siqueira decidiram denuncia o descaso nas redes sociais.





“Estamos Aqui fazendo um apelo nas redes sociais, o mau cheiro é insuportável, ISSO É CUIDAR DA CIDADE E CUIDAR DO POVO ? TENHAM MAIS RESPEITO COM A POPULAÇÃO TOMEM PROVIDÊNCIAS”, disse a moradora do bairro.