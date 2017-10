SOBRAL ANTIGA

A Igreja do Menino Deus, segundo o Vigário Pe. Francisco Jorge de Sousa em relatório datado de 1886, afirma que a Capela data de 1820, mas não consta quando foi benta e aberta ao público. Suas fundadoras foram as freiras : Emenreciana de Santana e sua irmã Teresa de Jesus, Carmelitas da Ordem 3ª, que para aqui vieram (de Pernambuco ou Bahia), em 1810, com seu pai de sobrenome Lemos. A congregação durou até meados de 1870; com a morte das fundadoras da ordem, cogitou-se em transferir os bens da Ordem para os Jesuítas que pretendiam fundar um colégio para jovens, mas tais ideias não prosperaram, passando a serem oficiadas as liturgias ordinárias. Em 1943, a capela passou por uma reforma total, que perdurou até 1947, sob o comando do Mons. Olavo Passos. Na foto da lateral externa, vemos janelas que davam para um corredor lateral, que por sua vez davam para a nave central, através de tribunas, de onde as Freiras Carmelitas assistiam os Ofícios Religiosos. As janelas foram substituídas por vitrais e o piso de madeira do claustro foi suprimido junto com as tribunas, permitindo ampla ventilação e iluminação. Conversando hoje com meu amigo e Historiador Paulo Emílio A Aguiar, sobre esta reforma que está em andamento, ele me indagou se antigamente tinha uns afrescos no forro do teto. A resposta é negativa; vejam as fotos como era em 1943.