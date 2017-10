Turistas são agredidos em Jericoacoara

O fato ocorreu durante uma festa tradicional que é realizada na Praia de Jericoacoara.

Um grupo de turistas do Rio de Janeiro foi agredido na noite do último sábado (14), durante uma festa tradicional que é realizada na Praia de Jericoacoara.





De acordo com Rafael Senna, um dos turistas agredidos, ele e um grupo de amigos estavam na festa quando um homem chegou mexendo com uma das mulheres que estava no grupo do rapaz. O marido da mulher falou que ela estava acompanhada e teve início a agressão contra o homem.





Ainda segundo Rafael, várias pessoas se juntaram para agredir o marido da mulher mencionado anteriormente. Rafael tentou acalmar os ânimos dos envolvidos, mas acabou sendo agredido também pelo grupo de pessoas.





Rafael disse que o seu grupo era formado por sete pessoas, sendo 4 mulheres e 3 homens, já o outro grupo de agressores era formado por 15 homens. Outra turista disse que não havia policiamento no local e que eles só chegaram após o fato ocorrido. No momento das agressões a delegacia de Jijoca estava fechada e nenhum boletim de ocorrência foi registrado.





Em nota, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que o policiamento na localidade de Jericoacoara é composto por 20 policiais militares e duas viaturas permanentes do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur), durante 24 horas por dia. Afirmou ainda que, na madrugada do último sábado, 14, dia da ocorrência, uma composição da Polícia Militar foi até o local, onde ocorria o evento particular.





Sobre a agressão, a SSPDS informa que a Delegacia Municipal de Jijoca de Jericoacoara está ciente do caso e policiais civis estão em investigações, no intuito de verificar a existência de imagens de câmeras na área, bem como realizar levantamentos necessários para identificar os agressores.





A atriz Luana Piovani publicou um vídeo em suas redes sociais denunciando a agressão sofrida pelo grupo de turistas em Jericoacoara.

noticias,Videos,violência Veja mais sobre: Ceara

Com informações do portal Cnews