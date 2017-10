Traga sua família e venha passar momentos agradáveis em um ambiente familiar.





O clube conta com parque aquático infantil e adulto, equipado com toboágua, escorregador aquático, quadra de esportes e brinquedos diversos, restaurante, música de qualidade ao vivo, formando um ambiente onde as crianças podem brincar com total segurança. Os adultos também têm o seu toboágua e duas piscinas.

Fotos: Jorge Alves