2ª fase da seleção de gestores escolares de Sobral será neste sábado e domingo

A segunda fase do processo seletivo da seleção de gestores será realizada no sábado e domingo, 25 e 26 de novembro, com o curso “Novos paradigmas para a gestão escolar - formação de líderes”. Os candidatos deverão comparecer, pontualmente, das 8h às 12h e das 13h às 17h, no Centro de Educação a Distância do Estado do Ceará - CED, localizado na Rua Iolanda Barreto, s/n – Derby Clube. A frequência e pontualidade são obrigatórias e o não comparecimento acarretará eliminação do candidato.





Com 16 horas de duração, o curso visa formar profissionais para o exercício da gestão escolar, com conhecimentos específicos ao cargo e ao sistema para o qual está se candidatando, identificando seu perfil de liderança frente às necessidades da função da escola pública. Os conteúdos programáticos e módulos do curso se encontram relacionados no Anexo II do edital.





Também foi divulgado, nesta quinta-feira (23), o resultado da primeira fase da seleção de gestores após recursos. A seleção está sendo realizada pela Escola de Formação Permanente do Magistério e Gestão Educacional (Esfapege) em cinco etapas: prova escrita, curso de formação, provas situacionais, entrevista e análise de títulos. O resultado final do processo será divulgado no dia 22 de dezembro de 2017. Dúvidas e informações – selecao.esfapege@gmail.com.





- Veja o resultado final da 1° fase AQUI





- Leia o edital AQUI





- Veja o novo cronograma AQUI