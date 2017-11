A MELHOR CURA NATURAL PARA A PRÓSTATA – NO MUNDO, NÃO HÁ NADA MELHOR!

Eis uma infeliz estatística: um em cada seis homens, com mais de 50 anos, terá câncer de próstata.

Sendo assim, é muito importante fazer a prevenção regularmente e, caso seja diagnosticado com câncer, é preciso agir o mais rápido possível.





Os sintomas não costumam aparecem no início, mas é bom saber identificá-los:





– Micção frequente





– Fluxo urinário fraco ou interrompido





– Impotência





– Vontade de urinar frequentemente à noite





– Sangue no líquido seminal





– Dor ou ardor durante a micção





– Fraqueza ou dormência nas pernas ou pés





– Perda do controle da bexiga ou intestino devido à pressão do tumor sobre a medula espinhal





Os mais antigos tratavam as doenças, de qualquer natureza, com alternativas naturais, como plantas, raízes e fontes de água medicinal.





No entanto, com o passar do tempo, as pessoas foram substituindo os tratamentos caseiros pela medicina convencional, o que sabemos que nem sempre é uma boa escolha.





Para problemas na próstata, por exemplo, é bem comum o suco de cranberry e o óleo de semente de abóbora.





Mas não há medicamento mais poderoso do que Epilobium parviflorum, nome científico de epilóbio.





Existe esta planta no Brasil, mas, como poucos aqui conhecem seu poder, ela não é facilmente comercializada.









O que é uma pena.





Mas você pode encontrá-la em lojas naturais e na internet facilmente.





Em lojas virtuais dos Estados Unidos que vendem para o Brasil, também você consegue comprar cápsulas do extrato.





A planta já era usada para este fim há muitos anos, mas quem a trouxe de volta à lembrança do povo foi Maria Treben, escritora tcheca autora do livro “Saúde por meio da Farmácia de Deus”, que vendeu milhões de cópias em todo o mundo.





A excelente obra de Maria Treben pode ser encontrada no Brasil, especialmente em “sebos”, livrarias quem vendem livros usados.





Aproveitando o maravilhoso conhecimento de Treben, trouxemos uma receita com epilóbio para tratar os vários problemas na próstata.





Se você conseguir a planta, pode ter certeza: é um dos mais poderosos remédios naturais para problemas de próstata.





INGREDIENTES





2 colheres (sopa) de epilóbio





500 mL de agua fervente





MODO DE PREPARO





Coloque o Epilobium na água fervente e deixe descansar por 5 a 10 minutos.





Feito isso, coe e beba o chá.





Tome duas vezes por dia – uma xícara pela manhã, ainda em jejum, e outra à noite, antes de dormir.





Além da próstata, Maria Treben garante que a receita é boa para doenças na bexiga.





Fonte: segredosdacura